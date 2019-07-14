شكرا لقرائتكم خبر عن 36744 حاجاً وحاجة وصلوا عبر 90 رحلة في مبادرة «طريق مكة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وصل 36744 حاجا وحاجة إلى السعودية على متن 90 رحلة جوية، ضمن مبادرة «طريق مكة» خلال الفترة من 1 إلى 8/‏11/‏1440.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن الحجاج وصلوا من مطارات دول باكستان، وبنغلاديش، وإندونيسيا، وماليزيا، لافتة إلى أن القادمين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة بلغ عددهم 13317 حاجا وحاجة عبر 33 رحلة، بينما بلغ عدد القادمين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة 23427 حاجا وحاجة عبر 57 رحلة.

وأكدت الجوازات أن جميع الحجاج وجدوا استقبالاً حافلاً من الجهات المشاركة في تنفيذ مبادرة «طريق مكة» منذ لحظات مغادرتهم بلدانهم حتى وصولهم إلى المملكة وانتقالهم عبر الحافلات المخصصة لهم إلى مقر إسكانهم سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.