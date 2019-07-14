شكرا لقرائتكم خبر عن باحث مصري لـ«الخليج 365»: قطر على خطى إيران .. «تسييس الحج» لعبة مكشوفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

اتهم الباحث في الشؤون الإسلامية الدكتور هشام النجار قطر بالسير على النهج الإيراني في محاولة يائسة من جانبها لتسييس موسم الحج، واعتبرها مناورة اعتادت عليها الدوحة خلال السنوات الأخيرة للتشويش على دور المملكة ومكانتها، والجهود الجبارة التي تقوم بها على المستويات كافة لراحة الحجاج من بقاع العالم كافة دون تمييز، مشدداً على أن الدول العربية والإسلامية لن تقبل المساس بالأماكن المقدسة وبدور المملكة، واصفاً كل التحركات المشبوهة بأنها سياسية ومغرضة.

وأضاف النجار لـ«الخليج 365» أن كل التهديدات التي حدثت خلال السنوات الماضية بتدويل «مشاعر الحج والعمرة» كانت نهايتها الفشل، وأن نظام «الحمدين» يحاول السير على اللعبة الإيرانية نفسها لتسييس الحج، وهي محاولة مكشوفة لا وجود لها على أرض الواقع لأن الجميع يعي جيداً دور المملكة في رعاية ضيوف الرحمن منذ الوصول حتى العودة إلى أوطانهم سالمين، موضحاً أن الدوحة تصطف داخل محور إقليمي مناهض للمحور العربي وللمصالح العربية، وتحاول تلك القوى استخدام ملف الحج لإضعاف موقف المملكة تجاه الدور الذي تقوم به تجاه قضايا المنطقة، ولكن لن تجد صدى لذلك، لكونها ضمن سياسة افتعال الأزمات والحملات التي تقوم بها تلك القوى باستخدام «كارت الحج» في مناسبة دينية إسلامية مهمة يرفض الجميع فيها زج الدين بالسياسة.

وأوضح الباحث في الشؤون الإسلامية أن قطر أصبحت «دمية» تستخدمها دول إقليمية لتحريكها ضد دول المنطقة، ولم تدع الدوحة من وسيلة رخيصة إلا واستخدمتها، من بينها شكاوى كيدية ضد عدد من الدول العربية على رأسها المملكة، ورمي الاتهامات بالباطل طمعاً في كسب سياسي لم ولن يأتي، وصرف الأنظار عن الأزمة التي يعيشها تنظيم الحمدين خلال فترة المقاطعة العربية. وأضاف أن الوقائع تؤكد أن المملكة رحبت على مدار تاريخها بكل الحجاج والمعتمرين، ولم تفرق بين قطري وغير قطري فالكل عندها سواء. وعملت عبر السنين وستظل كما كان العهد بها ميسرة لأداء الحجاج والمعتمرين من كل أنحاء العالم من خلال ما تقوم به من توسعات، لا يشغلها عن ذلك شاغل، ولا يقلل من جهدها افتراء مختلق.