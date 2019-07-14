شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا «العدل» و«الدينية» الباكستانيان لـ«الخليج 365»: محمد بن سلمان صمام أمان المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - جمال الدوبحي (كوالالمبور)

وصف وزيران باكستانيان جهود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بـ«صمام أمان» لأمن المنطقة بأكملها.

وأكد وزير العدل «فروغ نسيم»، ووزير الشؤون الدينية الشيخ «نور الحق قادري» لـ«الخليج 365»، أن إستراتيجية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تؤكد حرصه على مواجهة الأخطار التي تهدد أمن المنطقة، من خلال سعيه الدائم لتحقيق أكبر قدر من التوافق والتنسيق السياسي والأمني على مختلف المستويات، بما يرسخ دور السعودية ومحوريتها في حل القضايا المعلقة. وأشارا إلى توافق الرؤى بين الرياض وإسلام آباد في أهمية الوقوف يداً واحدة في مواجهة ما تتعرض لها المنطقة من أزمات ومخاطر.

وشدد الوزيران المشاركان في مؤتمر «أهمية وحدة الأمة» الذي عقده «مجلس علماء باكستان» في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، على مكانة المملكة العربية السعودية وريادتها ومحوريتها على خريطة العالم الإسلامي، وبما تتمتع به من ثقل ديني على مستوى العالم بأكمله، حيث تحتضن الحرمين الشريفين وهي مهد الإسلام ومهبط الرسالة وقبلة المسلمين، منوهين بدور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الدفاع عن قضايا الأمة، وتعامله بحكمة مع التغيرات الإقليمية والدولية وسعيه الدائم للحفاظ على مصالح الأمة العليا حيث جعل ذلك في صدارة اهتماماته وأولوياته من خلال رؤية تتسم بالوضوح ومواقفه بالثبات أمام التحديات لحماية المنطقة.