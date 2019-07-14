تعرف على أسعار البنزين في السعودية بعد الزيادة الأخيرة بدءًا من صباح الأحد 14 يوليو

قالت شركة أرامكو في الساعات الأولى من صباح الأحد، بأنها قررت زيادة أسعار البنزين في السعودية، وذلك بدءًا من صباح اليوم الموافق 14 يوليو الجاري، مؤكدة بأن الأسعار الجديدة للبنزين قد جاءت بعد مراجعة قامت بها شركة أرامكو على مدار الأيام الماضية من أجل الوصول للسعر العادل بالنسبة للمنتجات البترولية في السوق السعودي، ليتم تطبيقها بشكل كامل خلال الساعات المقبلة.

وأصدرت أرامكو بيان رسمي منذ قليل لشرح تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار البنزين في السعودية وموضحة الأسباب التي دفعت الشركة لزيادة الأسعار وذلك وفقًا لإجراءات تعديل أسعار منتجات الطاقة والبترول من قبل مجلس الوزراء السعودي خلال هذه الفترة.

تفاصيل أسعار البنزين في السعودية 2019

ومع إنطلاق الربع الثالث من العام الجاري، أعلنت شركة أرامكو عن زيادة في أسعار البنزين في السعودية، وجاءت هذه الزيادة على النحو التالي:

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سعر بنزين 91 قد وصل إلى نحو 1.53 ريال للتر الواحد

سعر بنزين 95 فقد وصل إلى نحو 2.18 ريال للتر الواحد

وقالت الشركة السعودية، بأن أسعار البنزين في السعودية والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا سوف يتم العمل بها خلال الربع الحالي، وتستمر حتى شهر سبتمبر من العام الجاري.

أسباب وتفاصيل زيادة أسعار البنزين في السعودية

قالت شركة أرامكو السعودية، بأن أسعار البنزين في السعودية في الوقت الحالي، قد أصبحت قابلة دومًا لحدوث إرتفاعات وإنخفاضات بشكل مستمر طيلة العام، وذلك تبعًا للتغيرات التي تحدث فيما يتعلق بأسعار تصدير البنزين من المملكة العربية السعودية إلى الأسواق العالمية في الفترة المقبلة.

وذكرت الشركة في بيانها الرسمي، بأن زيادة أسعار البنزين في المملكة خلال هذا التوقيت، قد جاءت بعمل عمل مراجعة شاملة للوضع الحالي، مؤكدة بأن هناك مراجعة أخرى سوف تحدث بالنسبة لأسعار البنزين في السعودية مع إنطلاق الربع الأخير من العام الجاري في شهر أكتوبر المقبل.