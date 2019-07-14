رسميًا.. زيادة أسعار البنزين في السعودية اليوم.. وأرامكو تعلن قائمة الأسعار الجديدة

كشفت شركة أرامكو عن تفاصيل زيادة أسعار البنزين في السعودية، والتي سيبدأ العام بها من صباح الأحد الموافق 14 يوليو الجاري، وحتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، بحسب ما أكده بيان الشركة السعودية والتي قالت بأن زيادة أسعار البنزين في السعودية في الربع الحالي قد جاءت عقب قيامها بمراجعة للوضع الحالي وتقييم الموقف وأسعار تصدير البترول إلى الخارج من قبل الحكومة السعودية.

أرامكو تعلن تفاصيل زيادة أسعار البنزين في السعودية

أعلنت شركة أرامكو عن تفاصيل زيادة أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية، مؤكدة للمواطنين بأن الزيادة سيبدأ تطبيقها في كافة محطات الوقود مع الساعات الأولى لصباح الأحد الموافق 14 يوليو الجاري، وقد جاءت قائمة أسعار البنزين الجديدة على النحو التالي:

زيادة سعر بنزين 91 إلى نحو 1.53 ريال للتر الواحد

وكذلك وصل سعر بنزين 95 فقد وصل إلى نحو 2.18 ريال للتر الواحد

وأوضحت الشركة في بيانها الرسمي، بأن أسعار البنزين في السعودية قد أصبحت قابلة لحدوث إرتفاع فيها أو إنخفاض، وذلك بحسب الدراسات التي تقوم بها الحكومة في المملكة لتحديد حالة السوق المحلي.

السعودية تعلن سبب زيادة أسعار البنزين

أكد أكثر من مصدر حكومي منذ قليل في المملكة، بأن قرار زيادة أسعار البنزين في السعودية قد جاء عقب دراسات موسعة لمعرفة حالة السوق ووفرة المواد البترولية وكذلك أسعار التصدير إلى الخارج، قامت بها شركة أرامكو على مدار الأيام المقبلة، وبعد ظهور نتائج هذه التقارير والدراسات، أعلنت عن قرار زيادة أسعار البنزين في السعودية بدءًا من صباح الأحد.