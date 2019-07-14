الآن سعر الذهب اليوم مقابل الريال السبت 13-7-2019

أسعار الذهب في السعودية اليوم، حيث لا يزال سعر الذهب أو المعدن الأصفر يمثل أحد الاهتمامات البحثية اليومية للمواطن السعودي، نتيجة احتفاظ الذهب بقيمته عبر الزمن، وبالتالي أصبح الاستثمار في شراء وبيع الذهب أحد الاستثمارات الاقتصادية الأكثر أمانا على المستوى السعودي المحلي أو الدولي.

سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية

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الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 170.84 ريال $45.55 سعر الذهب عيار 22 156.60 ريال $41.75 اسعار الذهب عيار 21 149.49 ريال $39.86 اسعار الذهب عيار 18 128.13 ريال $34.16 سعر الذهب عيار 14 99.66 ريال $26.57 سعر الذهب عيار 12 85.42 ريال $22.77 اسعار أوقية الذهب 5,313 ريال $1,417 اسعار جنيه الذهب 1,196 ريال $318.86 اسعار كيلو الذهب 170,837 ريال $45,550

سعر الذهب في السعودية الأيام السابقة