اخبار السعوديه

الآن سعر الذهب اليوم مقابل الريال السبت 13-7-2019

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أسعار الذهب في اليوم، حيث لا يزال سعر الذهب أو المعدن الأصفر يمثل أحد الاهتمامات البحثية اليومية للمواطن السعودي، نتيجة احتفاظ الذهب بقيمته عبر الزمن، وبالتالي أصبح الاستثمار في شراء وبيع الذهب أحد الاستثمارات الاقتصادية الأكثر أمانا على المستوى السعودي المحلي أو الدولي.

 

سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية

قد يهمك: أحدث عروض بنده وهايبر بنده في السعودية اليوم

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 170.84 ريال $45.55
سعر الذهب عيار 22 156.60 ريال $41.75
اسعار الذهب عيار 21 149.49 ريال $39.86
اسعار الذهب عيار 18 128.13 ريال $34.16
سعر الذهب عيار 14 99.66 ريال $26.57
سعر الذهب عيار 12 85.42 ريال $22.77
اسعار أوقية الذهب 5,313 ريال $1,417
اسعار جنيه الذهب 1,196 ريال $318.86
اسعار كيلو الذهب 170,837 ريال $45,550

 

سعر الذهب في السعودية الأيام السابقة

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
12 يوليو 170.75 149.41 128.07 99.61 85.38
11 يوليو 169.76 148.54 127.32 99.03 84.88
10 يوليو 171.11 149.72 128.33 99.81 85.55
9 يوليو 168.49 147.43 126.37 98.28 84.24
8 يوليو 168.01 147.01 126.01 98.01 84.01
7 يوليو 168.75 147.66 126.56 98.44 84.37
6 يوليو 168.75 147.66 126.56 98.44 84.37
5 يوليو 168.93 147.81 126.70 98.54 84.46
4 يوليو 170.75 149.41 128.07 99.61 85.38
3 يوليو 171.08 149.69 128.31 99.79 85.54

 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا