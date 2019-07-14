تبوك: اختناق 6 وإخلاء 19 في حريق عمارة

تعرض 6 أشخاص لاختناق في حريق بعمارة تجارية مكونة من 5 أدوار وملحق بحي الربوة في تبوك، فيما تم إخلاء 13 حالة عن طريق سيارة السلالم، و6 آخرين عن طريق درج المبنى. وأوضح نائب المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالمجيد بن عبدالستار بديوي، أن حالات الاختناق تم نقلها لمستشفى الملك خالد، مشيراً إلى أن حالتهم مستقرة.
ونوه أن الحادثة عبارة عن حريق في غرفة نوم بشقة بالدور الخامس، لافتاً إلى أنه تمت عملية إخماد الحريق وطرد الدخان. وشاركت 5 فرق إسعافية من هيئة الهلال الأحمر وفرقتان إسعافيتان من «الصحة» وفرقة إسعافية من مستشفى الملك سلمان العسكري.
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