ارامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة.. التفاصيل

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. أعلنت أرامكو السعودية بأن أسعار البنزين

المحدثة ابتداء من 14 يوليو 2019م ستكون

على النحو الآتي:

نوع الوقود أسعار الربع السابق أسعار الربع الحالي

إبريل – يونيو 2019م يوليو – سبتمبر 2019م

بنزين 91 1.44 ريال لكل لتر 1.53 ريال لكل لتر

بنزين 95 2.10 ريال لكل لتر 2.18 ريال لكل لتر وذلك وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار

منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، علقا بأن

الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.





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