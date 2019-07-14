الملحقية السعودية في أمريكا تحذر المواطنين في لويزيانا من العاصفة «باري»

أهابت الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة، اليوم السبت، المواطنين السعوديين والطلاب المبتعثين في ولاية لويزيانا والولايات المجاورة بتوخي الحيطة والحذر؛ بسبب موجة طقس غير مستقرة تمر بها البلاد.

وقالت الملحقية في تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع «تويتر»: «نظرًا لقدوم العاصفة (Barry) والتقلبات الجوية في ولاية لوزيانا والولايات المجاورة لها، فإننا نأمل من جميع الطلاب توخي الحيطة والحذر واتباع أنظمة وتعليمات السلامة الصادرة من السلطات المحلية بالولاية وكذلك آخر أخبار وتطورات الطقس في وسائل الإعلام».

وتندفع العاصفة الاستوائية «باري»، والتي تتحرك ببطء حتى الآن، نحو ولاية لويزيانا الأمريكية بعدما اكتسبت قوة فوق خليج المكسيك مهددة بالتسبُّب في هطول أمطار تصل إلى 50 سنتيمترًا في الولاية المشبعة بالمياه بالفعل.

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وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، اليوم السبت: إنَّ متخصصين يراقبون العاصفة أكدوا أنَّ «باري» يمكن أن تتسبب في هطول أمطار مهددة للحياة في لويزيانا وساحل الخليج الأوسط.

وتوقع خبراء الأرصاد أن تصبح العاصفة إعصارًا من الفئة الأولى، اليوم السبت، قبل أن تصل إلى اليابسة، ووجه مركز الأعاصير تحذيرًا لمعظم مناطق ساحل لويزيانا.

وقال المركز: إنَّ الحركة البطيئة لباري ستتسبب في طول الفترة التي ستهطل فيها الأمطار الغزيرة وتهدّد بحدوث فيضان على طول ساحل الخليج الأوسط.