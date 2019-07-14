تفاصيل قصة السبعة أيام.. إسدال الستار على قضية المبتعث المفقود في شلالات نياجرا بأمريكا

كشف الدكتور محمد عدواي شقيق زوجة المبتعث المفقود في شلالات نياجرا بالولايات المتحدة الأمريكية، تفاصيل جديدة في فقدان المبتعث السعودي.

وقال عداوي -في تصريحات لـ«عاجل»- إنه تم التعرف على الجثة من قبل الطبيب الشرعي بكندا ومطابقة صورة الأسنان.

وأشار إلى أنه تم رسميًا إعلان الجثمان المعثور عليه بكندا للمبتعث السعودي المفقود قاسم يحيى عداوي.

وكان الدكتور عداوي، قال لـ«عاجل»، إن المفقود كان في جولة بشلالات نياجرا في نحو الساعة 8 مساء يوم الاثنين الماضي بتوقيت أمريكا، وطلب من أولاده الذهاب إلى السيارة، وأخبرهم أنه سيذهب للتصوير.

وأضاف شقيق زوجة المبتعث المفقود، أنه بعد فترة لم يعد، وتم الاتصال بالشرطة وإخبارها أن شخصًا سقط في هذه الفترة.

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وأوضح شقيق زوجة المبتعث المفقود في شلالات نياجرا بالولايات المتحدة الأمريكية قاسم عدوي، أمس الجمعة، أن السلطات الكندية عثرت على جثة مشابهة لمواصفات مفقودهم «قاسم عداوي»، وبدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من شخصيته.

وأوضح، أن السلطات الأمريكية أبلغتهم عن عثور السلطات الكندية على جثة بالجانب الكندي من شلالات نياجرا تحمل نفس صفات الطول والعلامات التي أدلت بها العائلة للمحققين منذ اختفائه.

وتابع عداوي، أنهم بانتظار مطابقة السلطات الكندية للبصمات وتصوير الأسنان المرسل إليهم من السلطات الأمريكية صباح اليوم لتأكيد هوية الجسد.

يذكر أن الفقيد من أهالي قرية العدايا بمحافظة صبيا بمنطقة جازان جنوب السعودية، وحصل على موافقة وزارة التعليم للبدء في مرحلة الدكتوراه في إدارة الأعمال، وقد غيَّر تخصصه السابق في الإسعاف الجوي بعد أن أمضى فيه عامًا ونصف العام.