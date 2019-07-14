السعودية اليوم / تعليم مكة المكرمة يستقبل سفراء وسفيرات حماة الوطن



مكة المكرمة 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واس

استقبلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد اليوم بمطار الملك عبدالعزيز في جدة سفراء وسفيرات حماة الوطن والبالغ عددهم 19 سفيراً وسفيرة من محافظتي سراة عبيدة وظهران الجنوب ، وكان في استقبالهم المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة المكلف الدكتور فهد الزهراني والمساعد للشؤون المدرسية والخدمات المساندة محمد المدخلي ومدير إدارة التوجيه والإرشاد سليمان الفيفي ومديرة إدارة التوجيه والإرشاد حورية اللحياني وعدد من قيادات تعليم مكة المكرمة .

وقال الدكتور الزهراني : نشعر اليوم بفخر استقبال أبنائنا وبناتنا من أبناء شهداء الواجب والمصابين بالحد الجنوبي دفاعًا عن الوطن وعن استقرارنا ونرحب بهم في رحاب مكة المكرمة ونعتز بتواجدهم معنا وخدمتهم خلال فترة زيارتهم التي عمل فريق تعليم مكة المكرمة على التنظيم والإعداد المناسب لهذه المناسبة المبهجة على قلوبنا.

وأضاف : لقد تم الانتهاء من تهيئة البرامج والفعاليات كافة وفق الضوابط التي أكدت عليها وزارة التعليم واشترطت أن تقام وفق المبادئ الإسلامية وأن تُعزز قيم الترابط الاجتماعي وأن تُظهر تاريخ الوطن المشرِّف وإنجازاته وترسخ قيم المواطنة وتحقق المشاركة الوجدانية وتنمي مهارات المسؤولية الاجتماعية وتكتشف مواهب وقدرات الطلاب والطالبات المشاركين".

وشملت مظاهر استقبال سفراء وسفيرات حماة الوطن بتقديم باقات الورد والحلويات والهدايا التذكارية، كما أسهمت إدارة الخدمات الطلابية في توفير كافة وسائل النقل من المطار إلى مقر الطلاب والطالبات بالفندق و تنقلاتهم إلى الأنشطة والفعاليات خلال أسبوع كامل وفقا للفترة الزمنية المعدة لزيارتهم.

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23:47ت م

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