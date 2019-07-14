جمعية زواج تتصدى لـ الطلاق بتدريب أكثر من 3 آلاف شاب وفتاة

أعدت “الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة” برنامجًا تدريبيًّا مكثفًا لتأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، وذلك من خلال إقامة عدد من الدورات التأهيلية يقدمها نخبة من المتخصصين والمتخصصات في التأهيل الأُسري، وذلك بالمركز التدريبي الخاص بمقر الجمعية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية زواج بجدة، الأستاذ أحمد آل سلطان العمري، أن هذه الدورات التأهيلية تساعد الشباب والفتيات على تفهم متطلبات الزواج ومسئوليات كل طرف تجاه الآخر وإعداد أسرة مستقرة يسودها الود والوئام، وأشار إلى أن الدراسات التي أُجريت على العَديد من الأُسر الذين حضروا هذه الدورات اتضح أن ما يزيد عن 90% وتصل في دراسات أخرى إلى 97% ينعمون باستقرار وانسجام أُسري بعد مرور أكثر من سنتين على الزواج.

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وحث العمري جميع الشباب والشابات المقبلين على الزواج في محافظة جدة بمبادرة التسجيل في إحدى هذه الدورات واختيار الموعد والموقع المناسب لهم.

ووجه رئيس مجلس إدارة الجمعية نداءً إلى جميع الأهالي لحث أبنائهم وبناتهم المقبلين على الزواج إلى الالتحاق بالدورات التأهيلية دعمًا لهم لتحقيق الاستقرار الأُسري الذي ينشده الجميع.

ومن جهة أخرى تستعد “الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة” لإطلاق حفلًا ضخمًا تحت مسمى “فرح جدة”، وذلك للاحتفاء بــ1440 عريسًا، وبرعاية كريمة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وبتشريف من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة مساء الخميس 22 ذي القعدة 1440هـ، الموافق 25 يوليو 2019م بمركز جدة للمنتديات والفعاليات، وكشفت الجمعية عن مفاجآت وسحوبات على هدايا ضخمة وقيّمة ذكرت منها “شقة تمليك و3 سيارات وعدد من أطقم الذهب والمجوهرات”، بالإضافة إلى هدايا أخرى قيّمة مقدمة للعرسان الحضور، ودعت الجمعية جميع عرسان جدة لعام 1440هـ بأن يسارعوا بالتسجيل عن طريق الرابط التالي: (هنا)، مؤكدة في الوقت نفسه بأن المقاعد المتبقية محدودة.