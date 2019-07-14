شكرا لقرائتكم خبر عن الغبار الموسمي يستنفر مستشفيات تهامة عسير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مغرم عسيري (محايل عسير)

استنفرت المستشفيات والأطقم الطبية والمراكز الطبية والصيدليات اليوم (السبت) في محافظات عسير التهامية بسبب كثافة الغبار الموسمي الذي يجتاح تهامة عسير في مثل هذه الأيام، حيث انعدمت الرؤية الافقية في الليل في بعض المحافظات والمراكز التابعة لمحافظة محايل عسير.

وأبلغ لـ«الخليج 365» مصدر طبي في مستشفى محايل العام، أن طوارئ المستشفى والعيادات المسائية استقبلت العديد من مرضى الربو من الكبار وصغار السن بسبب موجة الغبار الشديدة التي تشهدها المحافظة هذه الأيام وتزاحم المواطنين والمقيمين على شراء أدوية الربو والكمامات الواقية.

وشهدت محافظة محايل ورجال المع، والمجاردة، وبارق، والبرك، ومركز ثلوث المنظر، والقحمة، وقنا، وبحر أبو سكينة، وخاط وعبس في تهامة عسير غبار كثيف غطى مداخل المنازل والبيوت وأسطح البنايات.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تحذيراتها إلى المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر لانعدام الرؤية الأفقية في بعض الطرق السريعه في تهامة عسير.