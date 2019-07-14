شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية صمخ: وظائف نسائية على بند الأجور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله سيف (بيشة) ‪abdullahseif‬@

أعلنت بلدية صمخ جنوبي بيشة، اليوم (السبت) توفر عدد من الوظائف النسائية على بند الأجور لحملة شهادة الثانوية العامة.

وأوضحت البلدية أن شروط التوظيف: أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، أن يكون عمر المتقدمة ضمن المحدد من قبل وزارة الخدمة المدنية، أن تكون لائقة صحيا، أن تكون حسنة السيرة والسلوك، أن تكون المتقدمة غير محكوم عليها بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مُخلة بالشرف والأمانة في الوقت الحاضر وغير مُطالبة بفترة حضر سواء الاستقالة أو الفصل حسب النظام، أن تكون المتقدمة مسجلة في نظام ساعد على موقع وزارة الخدمة المدنية، مباشرة العمل في بلدية صمخ القسم النسوي.

ودعت بلدية صمخ الراغبات في التقدم للوظائف إلى إرسال الطلبات عبر البريد الإلكتروني [email protected] ابتداءً من غد (الأحد) ولمدة 5 أيام.