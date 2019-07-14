هل تطابقت تحاليل «الطب الشرعي» مع جثة مفقود شلالات نياجرا؟

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جدة - خالد شويل - خضر الخيرات (جازان)
أثبتت تقارير الطب الشرعي مطابقة التحايل وصور الأسنان للجثمان الذي عثر عليه في الجانب الكندي من شلالات نياجرا للمبتعث قاسم عداوي، الذي غرق قبل أيام في الشلالات من الجانب الأمريكي.
وأوضح الدكتور محمد عداوي شقيق زوجة الفقيد، أنه تلقى اتصالا من المحقق، يفيد بأنه تم التعرف على الجثة من قبل الطبيب الشرعي بكندا ومطابقة صورة الأسنان وإعلان الجثمان لقاسم يحيى عداوي.
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