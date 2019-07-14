شكرا لقرائتكم خبر عن 1038 عاملاً لتوزيع 7.4 مليون عبوة زمزم لضيوف الرحمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (جدة)

يشرع مكتب الزمازمة الموحد في استقبال الحجاج القادمين من مطار الملك عبدالعزيز الدولي باستقبالهم بمياه زمزم في مركز التوجيه على طريق مكة المكرمة - جدة السريع، وتوزيع عبوات مياه زمزم وسقيا ضيوف الرحمن داخل الحافلات التي تقلهم إلى أم القرى.

وأعدّ مكتب الزمازمة الموحد بمكة المكرمة خطة تشغيلية لموسم حج هذا العام تركز على إيصال ماء زمزم بعبوات مختلفة الأحجام لحجاج بيت الله الحرام عند وصولهم إلى مراكز التوجيه وفي مساكنهم.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة المكتب المتحدث الزمزمي أمير عبيد إن الخطة التي يتابعها باهتمام بالغ ومستمر رئيس مجلس إدارة المكتب الزمزمي عبدالهادي زمزمي موزعة على 3 برامج عمل، البرنامج الأول يبدأ في مركزي التوجيه بطريقي مكة المكرمة - جدة السريع، ومكة المكرمة - المدينة المنورة السريع، حيث جند لتنفيذ المهمة 134 عاملاً، وتم تجهيز 4 غرف للتبريد ومظلات لحماية كراتين الماء، علاوة على رافعتين شوكيتين لتوزيع ما مقداره 3.336.000 عبوة ماء زمزم سعة 200 ملليلتر، فيما يبدأ عمل البرنامج الثاني في مكة المكرمة بتوزيع عبوات ماء زمزم سعة 20 لتراً على الحجاج في مساكنهم بمكة المكرمة من خلال تجنيد 770 عاملاً و7 مجموعات خدمية ميدانية و99 سيارة، لافتا الانتباه إلى أنه من المقدر توزيع 1.665.000 عبوة طيلة موسم الحج في هذه المرحلة، بينما تنطلق أعمال البرنامج الثالث في نهاية الموسم بمركزي التفويج بطريقي مكة المكرمة - جدة السريع، ومكة المكرمة - المدينة المنورة السريع، وذلك بتوزيع ما مقداره 2.400.000 عبوة ماء زمزم بسعة 200 ملليلتر من خلال تجنيد 134 عاملاً وتوفير 4 غرف تبريد ومظلات لحماية كراتين الماء ورافعتين شوكيتين.