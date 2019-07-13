أربع فرص للمعلم خلال أربع سنوات للحصول على الرخصة المهنية التعليمية .. تعرف عليها

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، أن الرخص المهنية التعليمية هي من اختصاص هيئة تقويم التعليم. وأوضح أن اللائحة أكدت أن للمعلم أربع فرص خلال أربع سنوات للحصول على الرخصة ، مشيراً إلى أن وزارة التعليم بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، تعطي الأولوية لما فيه مصلحة مهنة المعلم ودعمه.

وبين عبر صفحته الرسمية على “تويتر” أن المعلمين والمعلمات يحافظون على ميزاتهم المالية بعد التسكين، كما تصرف العلاوة لمدة أربع سنوات وفق المنصوص عليه في لائحة الوظائف التعليمية. وأشار إلى أن المعلم يتاح له الحصول على الرخصة من السنة الأولى وحتى الرابعة، مبينا أن الوزارة تعكف الآن على وضع آليات تساند المعلم لدعم استعداده للحصول على الرخصة.