متضررو “المستوى السادس والمؤهلات العليا”: اللائحة الجديدة ستساوي بين الجميع .. وهذا ليس...

فيما ينتظر المعلمون والمعلمات المزيد من التوضيحات والتفسيرات حول سلم الرواتب، ولائحة الوظائف التعليمية الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في 26 ربيع الآخر من العام المقبل 1441هـ بعد 180 يومًا من إقرار مجلس الوزراء سلم رواتب الوظائف التعليمية، قال مجموعة من أصحاب المستوى السادس وأصحاب المؤهلات العليا من حملة الماجستير والدكتوراه إنهم متضررون من اللائحة الجديدة التي ستساوي بين الجميع، مؤكدين أن “هذا ليس من العدل”، بحسب كلامهم. وقال كل من بندر ناصر العنقري، ومحمد البشري، ويحيى أحمد حكمي، ووائل فاخرجي، وعبدالعزيز الغامدي، وحمدان البقمي، وحسن العازمي، وسلمى عبدالله المطيري، وهيا القرني، والدكتورة زينة محمد الشهري، ومحمد الغامدي: “نحن حملة شهادتَيْ الماجستير والدكتوراه، وتم منحنا المستوى السادس من سلم الرواتب القديم كحق مكتسب نظير الحصول على هذه الشهادة بعد الاجتهاد والمثابرة والتطوير المهني والمعرفي”.

واستدركوا: “لكن اللائحة الجديدة سيتم فيها تسكين الجميع على رتبة (معلم ممارس)؛ وستنخفض علاوة معلمي المستوى السادس من ٥٩٥ ريالاً إلى ٥٢٠ ريالاً”. وأشاروا إلى أن “هذا عكس حديث الوزير بأن المعلمين لن يتأثروا من اللائحة الجديدة!”. مضيفين: “تمت مساواة مَن يملك الشهادات العليا مع حامل البكالوريوس غير التربوي والتربوي؛ إذ إن السلم الحالي يُسكن كل من يملك البكالوريوس على المستوى الرابع، ومن يملك البكالوريوس التربوي على المستوى الخامس. أما اللائحة الجديدة فستساوي بين الجميع، وهذا غير عادل!”. وأوضحوا أنه “تم التواصل لعرض شكواهم وطلباتهم مع وزارة التعليم ووزارة الخدمة المدنية، لكن لم يتم الرد على استفسارنا، ولم تُطرح قضيتنا في المؤتمر الصحفي”. وحدد متضررو أصحاب المستوى السادس وأصحاب المؤهلات العليا مطالباتهم بعودة العلاوة كما كانت 595 ريالاً، واستمراريتها بوصفها مكافأة بعد الوصول إلى نهاية السلم دون تناقص، وتمييز أصحاب الدراسات العليا بالرتب كما كانت في السلم السابق لتلك اللائحة؛ فيسكنون على رتبة معلم خبير أو معلم متقدم كحد أدنى، إضافة إلى منح أصحاب الدراسات العليا درجات إضافية في السلم أسوة بالمعينين حديثًا لمن لم يستفد وظيفيًّا من مؤهله، سواء الماجستير أو الدكتوراه، علاوة على منح أولوية الترشيح للقيادة والإشراف والتدريب وغيرها لأصحاب الدراسات العليا. وكان المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي قد أوضح في تغريدة من حسابه بـ”تويتر” أن “شريحة سلم رواتب المعلمين في العرض المقدم في #مؤتمر_اللائحة_التعليمية، التي أشارت إلى الحد الأعلى للراتب، وتخص المعلم الجديد في رتبتَي ممارس ومتقدم وخبير، صحيحة، ولا تتعارض مع السلم؛ إذ إن المستويَيْن الرابع والخامس خُصصا لغرض تسكين المعلمين من اللائحة الحالية إلى الجديدة بحسب سبق.