توقعات الأرصاد لحالة الطقس غداً الأحد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان ومرتفعات عسير. فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية والرياض ونجران والجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر، والخط الواصل ما بين الليث وجازان، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية. ويُتوقع تسجيل أعلى درجة حرارة في الأحساء (45 درجة)، وأدنى درجة حرارة (18) في أبها.

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