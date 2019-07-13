ضبط 2870 مركبة وقف أصحابها في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

أسفرت الحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة، عن ضبط 2870 مركبة مخالفة، بمختلف مناطق المملكة.
جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.
وأهابت إدارات المرور، بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور تجنبًا للوقوع تحت طائلة المخالفات.
وينضم هذا التوجيه إلى توجيهات أخرى أصدرتها الإدارة العامة للمرور بشأن اختيار الموقف الصحيح للسيارة عند التوجه لأداء الصلاة في المسجد.
وقال المرور، في بيانٍ مقتضب اطلعت عليه «عاجل»: «عند الذهاب للجامع، احرص على اختيار الموقف الصحيح، وابتعد عن الوقوف الخاطئ المخالف للأنظمة المرورية».
وأضاف: «الوقوف الصحيح أمان لمركبتك، وأساسي لتسهيل الحركة المرورية حول الجوامع».
في شأنٍ آخر، أكد «المرور» أن قيادة المركبة تحتاج إلى التركيز التام، والابتعاد عن كل ما يُشتِّت الذهن، وذكر بعض التصرفات المُشتِّتة للذهن أثناء القيادة، وهي الهاتف المحمول، وتأمُّل المناظر الخارجية، والانشغال مع بقية ركاب المركبة، ومحاولة الوصول إلى غرض داخل المركبة.
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