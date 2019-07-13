القيادة تهنئ إجيلز ليفتيس بمناسبة تنصيبه رئيسًا لجمهورية لاتفيا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس لاتفيا إجيلز ليفتيس، بمناسبة تنصيبه رئيسًا للجمهورية.

وقال خادم الحرمين: «يسرنا بمناسبة تنصيبكم رئيسًا لجمهورية لاتفيا، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب جمهورية لاتفيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار».

من جانبه، بعث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لرئيس لاتفيا إجيلز ليفتيس، بمناسبة تنصيبه رئيسًا للجمهورية.

وقال سمو ولي العهد: «يسعدني بمناسبة تنصيبكم رئيسًا لجمهورية لاتفيا، أن أعرب لفخامتكم عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسعادة، ولشعب جمهورية لاتفيا الصديق المزيد من التقدم والرقي».