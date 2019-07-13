بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس لاتفيا إجيلز ليفتيس، بمناسبة تنصيبه رئيسًا للجمهورية.
وقال خادم الحرمين: «يسرنا بمناسبة تنصيبكم رئيسًا لجمهورية لاتفيا، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب جمهورية لاتفيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار».
من جانبه، بعث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لرئيس لاتفيا إجيلز ليفتيس، بمناسبة تنصيبه رئيسًا للجمهورية.
وقال سمو ولي العهد: «يسعدني بمناسبة تنصيبكم رئيسًا لجمهورية لاتفيا، أن أعرب لفخامتكم عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسعادة، ولشعب جمهورية لاتفيا الصديق المزيد من التقدم والرقي».
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تهنئ إجيلز ليفتيس بمناسبة تنصيبه رئيسًا لجمهورية لاتفيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.