«تقويم التعليم» تحدد شروط الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين

أعلنت هيئة «تقويم التعليم والتدريب»، اليوم السبت، شروط الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين، وكذلك تحديد المدة الزمنية في لائحة الوظائف التعليمية.

وأوضحت الهيئة، أنه بالنسبة للحصول على رخصة معلم ممارس، يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل الشهادة الجماعية وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها الوزارة، إضافة إلى الحصول على درجة الاجتياز المحددة من قبل الهيئة لرخصة معلم ممارس.

وبالنسبة لشروط الحصول على رخصة معلم متقدم، أن يكون حاصلًا على مؤهل الشهادة الجامعية وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها الوزارة، وإتمام المدة الزمنية المحددة في لائحة الوظائف التعليمية للحصول على رتبة معلم متقدم، حسب المؤهل الأكاديمي، إضافة إلى الحصول على درجة الاجتياز المحددة من قبل الهيئة لرخصة متقدم.

وعن الشروط المطلوبة للحصول على رخصة «معلم خبير»، قالت الهيئة، على المتقدم أن يكون حاصلًا على مؤهل الشهادة الجامعية وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها الوزارة، مع إتمام المدة الزمنية المحددة في لائحة الوظائف التعليمية للحصول على الرتبة، إلى جانب الحصول على درجة الاجتياز المحددة من قبل الهيئة لرخصة خبير.

وفي شأن المدة الزمنية المطلوبة للتقديم على الرخصة، قالت الهيئة: يمكن للمعلم الراغب في الحصول على الرخصة التقديم قبل عام من المددة المحددة في لائحة الوظائف التعليمية، ويمكن إعادة الاختبار في حالة عدم الاجتياز أو لتحسين المستوى بعد مرور عام من تاريخ آخر اختبار.