«الداخلية» تطلق حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية

انطلقت اليوم السبت، حملة التطعيمات السنوية بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة والمدينة المنورة بتطعيم منسوبيها المشاركين في مهمة حج 1440هـ.

وشملت الحملة منسوبي الإمارة وغرف عمليات المنطقة والتنسيق مع المباحث والنيابة العامة وقوات أمن المنشآت وجميع العيادات التابعة للإدارة العامة للخدمات الطبية.

وأكد مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية لأعمال الحج، العقيد طبيب محمد بن عبدالله الشريف، أن المستشفى يعمل وفق خطة شمولية جرى عرضها على مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية المشرف العام على أعمال الحج الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي؛ حيث شملت جميع المشاركين في الحج من منسوبي وزارة الداخلية وأمن الدولة من مدنيين وعسكريين وعوائلهم.

وتهدف الخطة إلى رفع معدلات التغطية باللقاحات الخاصة بموسم الحج «الإنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية»، كما تستمر الحملة حتى نهاية شهر «ذو القعدة» الجاري، للتقليل من احتمال الإصابة بالأمراض المعدية ومنع حدوثها وتقليل المضاعفات الناجمة عنها.

هذا وتؤكد وزارة الصحة، أن تطعيمات الحج ضرورية وإلزامية للحجاج من داخل وخارج المملكة؛ لوقايتهم من أمراض الحمى والإنفلونزا والشلل.

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ونشر الحساب الرسمي للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «إنفوجراف» أوضح فيه، أن الحجاج من داخل المملكة، عليهم التطعيم ضد مرض الحمى الشوكية لجميع من لم يسبق تطعيمهم في الخمس سنوات الماضية، قبل عشرة أيام على الأقل من بدء المناسك، والذي تصل مدة مناعته، من ثلاث إلى خمس سنوات.

ويؤخذ التطعيم ضد مرض الأنفلونزا الموسمية لحجاج الداخل، ويشمل جميع الأعمار والفئات بنفس الفترة السابقة لموعد الحج، وتصل مناعته إلى سنة واحدة.

وبشأن الحجاج القادمين من خارج المملكة أكدت وزارة الصحة أنهم يتلقون تطعيمات ضد مرض الحمى الصفراء، بشكل إلزامي لدول محددة منها بعض دول إفريقيا، قبل عشرة أيام من بدء المناسك، وتصل مناعته إلى عشر سنوات.

أما التطعيم ضد مرض الحمى الشوكية، فيشمل الحجاج القادمين من جميع الدول، وجميع الفئات ممن لم يسبق تطعيمهم في الخمس سنوات الماضية، وذلك قبل عشرة أيام من بدء المناسك وتصل مناعته من ثلاث إلى خمس سنوات.

كما يتلقى الحجاج القادمون من دول: أفغانستان وباكستان، ونيجيريا، التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، ويشمل جميع الفئات القادمة من تلك الدول، وذلك قبل أربع أسابيع من بدء المناسك كجرعة تنشيطية، بينما يتلقى الحجاج القادمون من جميع الدول التطعيم ضد مرض الإنفلونزا الموسمية قبل عشرة أيام من بدء مناسك الحج، وتصل مدة مناعته سنة واحدة.