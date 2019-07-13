تعليم مكة يستقبل سفراء حماة دوت الخليج

وقال المدير العام المكلف «نشعر اليوم بفخر استقبال أبنائنا وبناتنا من أبناء شهداء الواجب والمصابين بالحد الجنوبي دفاعًا عن دوت الخليج، وعن استقرارنا، ونرحب بهم في رحاب مكة المكرمة، ونعتز بتواجدهم معنا وخدمتهم خلال فترة زيارتهم»، مشيرا إلى أن فريق تعليم مكة عمل على الإعداد المناسب لهذه المناسبة المبهجة على قلوبنا.
وأضاف أن «وزارة التعليم اشترطت أن تعزز كافة البرامج والفعاليات قيم الترابط الاجتماعي، وأن تُظهر تاريخ دوت الخليج المشرِّف وإنجازاته، وترسخ قيم المواطنة، وتحقق المشاركة الوجدانية».
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