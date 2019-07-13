تعليم مكة يستقبل سفراء حماة دوت الخليج

استقبلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد مساء أمس بمطار الملك عبدالعزيز في جدة سفراء وسفيرات حماة دوت الخليج والبالغ عددهم 19 سفيرا وسفيرة، من محافظتي سراة عبيدة وظهران الجنوب، وكان في استقبالهم المدير العام المكلف بالمنطقة الدكتور فهد غرم الله الزهراني، والمساعد للشؤون المدرسية والخدمات المساندة محمد المدخلي، ومدير إدارة التوجيه والإرشاد سليمان الفيفي، ومديرة إدارة التوجيه والإرشاد حورية اللحياني، وعدد من قيادات تعليم مكة.

وقال المدير العام المكلف «نشعر اليوم بفخر استقبال أبنائنا وبناتنا من أبناء شهداء الواجب والمصابين بالحد الجنوبي دفاعًا عن دوت الخليج، وعن استقرارنا، ونرحب بهم في رحاب مكة المكرمة، ونعتز بتواجدهم معنا وخدمتهم خلال فترة زيارتهم»، مشيرا إلى أن فريق تعليم مكة عمل على الإعداد المناسب لهذه المناسبة المبهجة على قلوبنا.

وأضاف أن «وزارة التعليم اشترطت أن تعزز كافة البرامج والفعاليات قيم الترابط الاجتماعي، وأن تُظهر تاريخ دوت الخليج المشرِّف وإنجازاته، وترسخ قيم المواطنة، وتحقق المشاركة الوجدانية».