وذكرت الجمارك أن «مجموعة المضبوطات تتنوع ما بين الخمور، والمخدرات، ومجموعة إفصاح الذهب والمجوهرات والعملات، إضافة إلى السلع المقيد استيرادها».
وحول الإجراءات المتبعة من قبل الجمارك حيال هذه المضبوطات، بينت بأنه «إذا كانت الكميات المضبوطة بسيطة يكتفى بمصادرتها حسب نوع المادة الممنوعة، أما إذا كانت كبيرة فتطبق فيها أحكام نظام الجمارك الموحد التي تقضي بالمصادرة وتطبيق العقوبات».
وتقضي الأنظمة السعودية بأن أي مبالغ أو مسوغات ذهبية تزيد قيمتها على 60 ألف ريال سعودي، وتضبط مع الحاج سواء في القدوم أو المغادرة يتوجب عليه أن يفصح عن مصدرها، أو يحال إلى الجهات المعنية.
كانت هذه تفاصيل خبر 23 كجم من المخدرات حاول حجاج تهريبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.