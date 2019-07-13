23 كجم من المخدرات حاول حجاج تهريبها

كشفت الجمارك السعودية لـ«دوت الخليج» عن مضبوطات الجمارك التي تم رصدها مع الحجاج في العام الماضي 2018، حيث بلغ عدد المضبوطات من المبالغ والأوراق النقدية والذهب 1,801,885,519 مضبوطا، و23 كيلو جرام مضبوطات من المخدرات، إضافة إلى 0,3 لتر مشروبات كحولية.

وذكرت الجمارك أن «مجموعة المضبوطات تتنوع ما بين الخمور، والمخدرات، ومجموعة إفصاح الذهب والمجوهرات والعملات، إضافة إلى السلع المقيد استيرادها».

وحول الإجراءات المتبعة من قبل الجمارك حيال هذه المضبوطات، بينت بأنه «إذا كانت الكميات المضبوطة بسيطة يكتفى بمصادرتها حسب نوع المادة الممنوعة، أما إذا كانت كبيرة فتطبق فيها أحكام نظام الجمارك الموحد التي تقضي بالمصادرة وتطبيق العقوبات».

وتقضي الأنظمة السعودية بأن أي مبالغ أو مسوغات ذهبية تزيد قيمتها على 60 ألف ريال سعودي، وتضبط مع الحاج سواء في القدوم أو المغادرة يتوجب عليه أن يفصح عن مصدرها، أو يحال إلى الجهات المعنية.