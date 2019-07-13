تأهيل 39 كادرا تمريضيا قياديا

أهلت صحة جازان 39 ممرضاً قيادياً من خلال التركيز على 9 مهارات قيادية ضرورية، بالتعاون مع إدارة التدريب والشؤون الأكاديمية بصحة جازان، وقال مدير إدارة التمريض بصحة جازان أخصائي أول بندر قحل أن إدارته تعمل حالياً على بحث واستكشاف الممرضين والممرضات غير القياديين، ويحملون صفات القادة، بالعمل على تدريبهم وتأهيلهم لإكسابهم مهارات قيادية ومعارف جديدة، مضيفاً بأن نجاح أي منظومة غالباً يكون سببه نجاح قيادتها.

برنامج إداري

شدد قحل على أهمية تنمية وتطوير المهارات القيادية للكوادر التمريضية، جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات برنامج «إستراتيجيات إدارة التمريض» الإداري الذي يتماشى مع أهداف رؤية 2030 بوزارة الصحة وتنظمه إدارة التمريض بصحة جازان بالتعاون مع إدارة التدريب والشؤون الأكاديمية بصحة جازان، والذي يستمر لمدة يومين بمركز التدريب والابتعاث

أهداف البرنامج

أوضح قحل أن «البرنامج يستهدف الكوادر التمريضية بمختلف المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بالمنطقة من خلال تأهيل عدد من القيادات التمريضية الشابة وإعدادها وإكسابها 9 مهارات في القيادية والإدارية، وهي اتخاذ القرار الفعال والمناسب، والعمل بروح الفريق الواحد، وتعريفهم بفن الإدارة الحديثة وإدارة المخاطر، وإدارة الوقت الفعال وتحديد الأولويات، ومهارات الاتصال الأساسية، وإستراتيجيات وإدارة الصراعات، وإدارة الغياب، وتحسين الاحتفاظ بالموظفين، وإدارة استخدام الموارد وغيرها من العناوين من خلال محاضرات وورش العمل».

المهارات القيادية الـ 9

1 -فن الإدارة الحديثة

2 -إدارة المخاطر

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3 -إدارة الوقت الفعال

4 -تحديد الأولويات

5 -مهارات الاتصال الأساسية

6 -إستراتيجيات وإدارة الصراعات

7 -إدارة الغياب

8 -تحسين الاحتفاظ بالموظفين

9 -إدارة استخدام الموارد