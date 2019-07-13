تحرك لسد عجز التمريض في المستشفيات

في المقابل، وجهت إدارة طب الأسنان التمريض بسد فراغ مساعدي طبيب الأسنان، بعد أن طلب أطباء الأسنان توفير مساعدين لديهم في عيادات الأسنان بمراكز الرعاية الصحية الأولية.
عجز التمريض
ذكر خطاب ـ اطلعت عليه «دوت الخليج» ـ أنه «إشارة لتوجيه وزير الصحة بخصوص ما تم ملاحظته خلال الجولات الإشرافية والميدانية لعدد من المستشفيات، وما لوحظ من عجز شديد لطاقم التمريض في أقسام التنويم والأقسام الحرجة والطوارئ، وهو ما قد يؤثر سلبا على الرعاية الصحية المقدمة، ونظرا للحاجة الماسة في الاستعانة بالتخصصات الأخرى من الممارسين الصحيين العاملين في الأقسام التخصصية الأخرى، حفاظا على المصلحة العام ومصلحة المريض خاصة، عليه يتم التأكيد على جميع المستشفيات لديكم بالاستفادة من الكوادر الصحية في التخصصات التالية بتغطية العجز في الأقسام التمريضية وتقديم الخدمات العلاجية.
مساعد طبيب أسنان
بعثت إدارة طب الأسنان توجيها لسد عجز النقص في مساعد الطبيب في عيادات الأسنان بالمراكز الصحية، بعد طلب الأطباء وجود مساعدين.
وجاء في التوجيه أنه: إشارة إلى توجيه وزير الصحة فيما يتعلق بطلب بعض أطباء الأسنان توفر مساعد طبيب الأسنان، وحيث نصت اللائحة التنظيمية لخدمات طب الأسنان بوزارة الصحة والتعاميم والخطابات اللاحقة لها على إمكانية الاستفادة من الكادر التمريضي في مساعدة طبيب الأسنان في أداء مهامه، على أن يتم تدريب تلك الكوادر للعمل في عيادات الأسنان. عليه يتم التأكيد على جميع مديري مراكز الرعاية الصحية الأولية وأطباء الأسنان لديكم بعدم الامتناع عن تقديم الخدمات العلاجية بعيادة الأسنان بحجة عدم توفر المساعد، والاستفادة من الكوادر التمريضية لتغطية النقص.
4 تكليفات لحل مشكلة العجز
1 - تكليف أطباء العموم في أقسام الحالات الحرجة
غيار الجروح ومراقبة العلامات الحيوية.
2 - تكليف فني الصيدلية بأقسام التنويم:
تحضير الأدوية في الأقسام التمريضية وإعطاء المحاليل الوريدية والأدوية اللازمة للمرضى، حسب ماهو محدد في الوصفات الطبية.
3 - تكليف فني المختبرات:
إجراء سحب الدم وفرز العينات في أقسام التنويم والحالات الحرجة وإرسالها إلى قسم المختبر.
4 - تكليف فني الأشعة:
إعداد المرضى لإجراء الأشعة، ويشمل ذلك التحقق من العلامات الحيوية ونتائج المختبر، وإدخال وإزالة الخطوط الوردية وإدارة العقاقير، والإشراف على سلامة المرضى قبل وأثناء وبعد الإجراءات الإشعاعية.
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