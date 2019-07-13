راصد لتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

أسفر اللقاء التعريفي لرؤساء مكاتب الخدمة الميدانية لموسم حج 1440 في مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية عن آلية عمل لنظام «راصد» المستحدث هذا العام لتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وشهد اللقاء حضور ومشاركة رئيس المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان، ونائبه المطوف الدكتور محمد بياري، وأعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء القطاعات والإدارات.

تجويد الخدمات

قال رئيس المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان إن «تحول المؤسسة لشركة مساهمة سيكون له أثر كبير في تطوير وتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وذلك عن طريق تشكيل شركات فرعية تقوم هي بالدور التنفيذي لجميع الخدمات»، مشيرا إلى وجود متابعة دقيقة عن طريق وزارة الحج من خلال شركات تقوم بمتابعة الخدمات في الحج بجانب المواصفات بدقة عالية، ونبه رؤساء المكاتب إلى ضرورة اختيار الكوادر بكفاءة عالية، مستدلا بضرورة وضع حراس أمن مؤهلين وقادرين على القيام بمهامهم بكفاءة عالية.

هيكلة إدارية

أوضح نائب رئيس المؤسسة الدكتور المطوف محمد بياري أن «العمل في المؤسسة هذا العام سيكون مختلفا في ظل تحول المؤسسة لشركات مساهمة، والذي سيضع المؤسسة في مقدمة الركب بعد الانتهاء من النواحي التنفيذية، والبدء بالهيكلة الإدارية بشكل متوازٍ».

وأشار إلى اعتماد المؤسسة هذا الموسم عدة مبادرات ستسهم في تقديم خدمة أفضل لضيوف الرحمن من أبرزها الخيام متعددة الأدوار ومبادرة الحج الأخضر وهي بادرة على مستوى العالم، مؤكدا وجود بعض المكاتب التي تم اختيارها لتعمل على هذه المبادرة.

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وأبان بياري أن «الوزارة مهتمة بالمتابعة لذلك تم استحداث جهاز راصد الميداني ليكون مكملاً لجهاز المتابعة الموجود لدينا».

الدليل الإجرائي

عرّف المشرف على البرنامج محمد الخزامي ببرنامج «راصد»، الذي يهدف إلى تجويد الخدمات المقدمة لحجاج بيت الحرام، وذلك من خلال متابعة تطبيق الخطة التشغيلية، وأوصى الخزامي رؤساء وأعضاء مكاتب الخدمة باتخاذ الإجراءات النظامية وفق الدليل الإجرائي الشامل لأعمال الحج، مع التقيد والالتزام بأداء المهام المناطة بكل عضو من أعضاء فريق المكتب بكفاءة وجودة عالية، ودعا المكاتب للتقيد بقواعد السلامة العامة لضمان حج آمن.

النقل والتصعيد

شارك في اللقاء رؤساء القطاعات منهم: المطوف فائق مداح المشرف على قطاع مصر، والمطوف محمد معاجيني المشرف على قطاع ساحل البحر الأحمر ووحدة عرب الخليج، والمطوف فؤاد بشارة المشرف على قطاع شمال الجزيرة العربية، والمطوف المهندس ياسر السباعي المشرف على قطاع شمال إفريقيا، حيث شددوا على ضرورة السير وفق الخطة التشغيلية للمؤسسة التي وضعتها بهدف سلاسة العمل والسيرة وفق منهجية واضحة وصولاً للهدف الأسمى وهو تقديم خدمة مميزة للحجاج وتطرق المشاركون إلى خطط النقل والتصعيد من خلال شرح بعض النقاط المهمة فيها عبر عضو مجلس الإدارة المشرف على الإدارة المطوف إبراهيم فيلالي، واشتمل اللقاء على شرح آلية التقييم والمتابعة بواسطة المشرف على الإدارة المطوف حاتم أبو العلا، فيما تحدث المهندس تركي نتو عن الجوانب التي تخص أنظمة إدارة تقنية المعلومات المطبقة في موسم الحج لضمان عدم الوقوع بالأخطاء.