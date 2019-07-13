حملة تطعيم ضد الإنفلونزا والحمى الشوكية

وأكد مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية لأعمال الحج العقيد طبيب محمد الشريف، أن المستشفى يعمل وفق خطة شمولية جرى عرضها على مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية المشرف العام على أعمال الحج الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي، حيث شملت جميع المشاركين في الحج من منسوبي وزارة الداخلية وأمن الدولة من مدنيين وعسكريين وعوائلهم.
وتهدف الخطة إلى رفع معدلات التغطية باللقاحات الخاصة بموسم الحج «الإنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية»، كما تستمر الحملة حتى نهاية شهر ذي القعدة الجاري، للتقليل من احتمال الإصابة بالأمراض المعدية ومنع حدوثها وتقليل المضاعفات الناجمة عنها.
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