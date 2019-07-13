خطة توعوية لضيوف الرحمن

وأشار بلعوص إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رئيس اللجنة العليا للحج بالرئاسة العامة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السند، بأن تكون خطة الرئاسة العامة في موسم حج هذا العام 1440، تتواكب مع رؤية المملكة الطموحة 2030 في خدمة ضيوف الرحمن بتميز وإبداع في أعمالها، موضحاً أن الرئاسة العامة أكملت استعداداتها الميدانية والتوعوية والتوجيهية والإعلامية والإدارية بوقت مبكر وفق رؤيتها، لتكون نموذجاً رائداً ومتميزاً في خدماتها، يسعد بها ضيوف الرحمن.
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