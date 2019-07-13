خطة توعوية لضيوف الرحمن

أكد أمين عام وحدة الحج بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ أحمد بلعوص، أن مشاركة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في موسم الحج لهذا العام، تأتي بشراكة تكاملية مع جميع الأجهزة الحكومية، انطلاقاً مما تقوم به القيادة من العناية والرعاية لقاصدي بيت الله الحرام، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأشار بلعوص إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رئيس اللجنة العليا للحج بالرئاسة العامة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السند، بأن تكون خطة الرئاسة العامة في موسم حج هذا العام 1440، تتواكب مع رؤية المملكة الطموحة 2030 في خدمة ضيوف الرحمن بتميز وإبداع في أعمالها، موضحاً أن الرئاسة العامة أكملت استعداداتها الميدانية والتوعوية والتوجيهية والإعلامية والإدارية بوقت مبكر وفق رؤيتها، لتكون نموذجاً رائداً ومتميزاً في خدماتها، يسعد بها ضيوف الرحمن.