192 فتاة ينهين التدريب الصيفي بحفر الباطن

أنهت 192 فتاة متدربة في برنامج التطوير المهني التعليمي الصيفي، لتدريب وابتعاث البنات الذي تنظمه إدارة التعليم بحفر الباطن 128 ساعة تدريبية خلال الأسبوع الأول من البرنامج توزعت على 10 دورات تدريبية.

وأوضحت مدربة مركز التدريب والابتعاث بتعليم حفر الباطن منال بن سعيد أن المركز عقد خلال هذا الأسبوع عدداً من الدورات تناولت مهارات التعليم الناقد في التعليم الرقمي «بوابة المستقبل»، ومؤشر قياس الأداء والتربية البدنية المعززة لصحة الطالبات ومهارات معالجة الضعف القرائي والتقويم المتمركز حول المتعلم ومهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأولية والحوسبة السحابية والأدوات الرقمية التعليمية وحقيبة مهارات التفكير وتطبيقاتها، ومهارات التفكير الناقد والإبداعي ودمجها.

وأضافت أن دورات الأسبوع الجاري ستتضمن تنمية مهارات التفكير، ودمج التقنية بالتعليم لبناء مهارات القرن الحادي والعشرين، وتصميم الوسائط التعليمية المتعددة.