192 فتاة ينهين التدريب الصيفي بحفر الباطن

وأوضحت مدربة مركز التدريب والابتعاث بتعليم حفر الباطن منال بن سعيد أن المركز عقد خلال هذا الأسبوع عدداً من الدورات تناولت مهارات التعليم الناقد في التعليم الرقمي «بوابة المستقبل»، ومؤشر قياس الأداء والتربية البدنية المعززة لصحة الطالبات ومهارات معالجة الضعف القرائي والتقويم المتمركز حول المتعلم ومهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأولية والحوسبة السحابية والأدوات الرقمية التعليمية وحقيبة مهارات التفكير وتطبيقاتها، ومهارات التفكير الناقد والإبداعي ودمجها.
وأضافت أن دورات الأسبوع الجاري ستتضمن تنمية مهارات التفكير، ودمج التقنية بالتعليم لبناء مهارات القرن الحادي والعشرين، وتصميم الوسائط التعليمية المتعددة.
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