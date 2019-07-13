400 ألف يختبرون سنويا

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن الطاقة الاستيعابية لاختبار الرخصة المهنية، بـ 400 ألف مختبر سنويا، ويتكون الاختبار من شقين، التربوي العام، والاختبارات التخصصية، حيث يجري التطبيق في 1441 - 2020.

شروط الحصول على الرخصة

معلم ممارس: يجب أن يحصل المعلم على 50 - 69 درجة وأن يكون حاصلاً على مؤهل الشهادة الجامعية

معلم متقدم: الحصول على 70 - 84 درجة في الاختبار وأن يكون حاصلاً على مؤهل الشهادة الجامعية

معلم خبير: يحتاج المعلم 85 درجة فأعلى وأن يكون حاصلاً على مؤهل الشهادة الجامعية وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الوزارة

المدة الزمنية: قبل عام من المدد المحددة في لائحة الوظائف، ويمكن إعادة الاختبار في حال عدم الاجتياز أو لتحسين المستوى بعد مرور عام من تاريخ آخر اختبار، وتجدد الرخصة كل 5 أعوام من تاريخ إصدارها.