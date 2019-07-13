400 ألف يختبرون سنويا

شروط الحصول على الرخصة
معلم ممارس: يجب أن يحصل المعلم على 50 - 69 درجة وأن يكون حاصلاً على مؤهل الشهادة الجامعية
معلم متقدم: الحصول على 70 - 84 درجة في الاختبار وأن يكون حاصلاً على مؤهل الشهادة الجامعية
معلم خبير: يحتاج المعلم 85 درجة فأعلى وأن يكون حاصلاً على مؤهل الشهادة الجامعية وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الوزارة
المدة الزمنية: قبل عام من المدد المحددة في لائحة الوظائف، ويمكن إعادة الاختبار في حال عدم الاجتياز أو لتحسين المستوى بعد مرور عام من تاريخ آخر اختبار، وتجدد الرخصة كل 5 أعوام من تاريخ إصدارها.
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