خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس لاتفيا



بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس جمهورية لاتفيا إجيلز ليفتيس ، بمناسبة تنصيبه رئيساً للجمهورية، وقال الملك " يسرنا بمناسبة تنصيبكم رئيساً لجمهورية لاتفيا، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب جمهورية لاتفيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار"، كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للرئيس إجيلز ليفتيس. وقال ولي العهد" يسعدني بمناسبة تنصيبكم رئيساً لجمهورية لاتفيا، أن أعرب لفخامتكم عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسعادة، ولشعب جمهورية لاتفيا الصديق المزيد من التقدم والرقي".

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