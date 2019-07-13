السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة يختتم زيارته لموسكو



الرياض 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واس

اختتم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة اليوم زيارته الرسمية لموسكو عاصمة روسيا الاتحادية التي استغرقت عدة أيام.

وكان في وداع سموه لدى مغادرته مطار فنوكوفو عدد من المسؤولين في الحكومة الروسية وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي وأعضاء السفارة

// انتهى //

22:52ت م

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الرياض 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واساختتم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة اليوم زيارته الرسمية لموسكو عاصمة روسيا الاتحادية التي استغرقت عدة أيام.وكان في وداع سموه لدى مغادرته مطار فنوكوفو عدد من المسؤولين في الحكومة الروسية وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي وأعضاء السفارة السعودية في روسيا الاتحادية .// انتهى //22:52ت م0115

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