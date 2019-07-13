تسليم إخوان الكويت لمصر

2019-07-13

متابعات الخليج 365 - متابعة

قالت قناة العربية: إن الكويت سلمت مصر عناصر الخلية الإخوانية التي تم القبض عليهم في الكويت مؤخرًا.

وأشارت مصادر العربية إلى أن المتهمين الثمانية الذين تم القبض عليهم تم تسليمهم إلى مصر وفقًا لاتفاقية ثنائية بين البلدين.

وتابعت أن عددًا من المطلوبين لم يتم القبض عليهم غادروا الكويت إلى الدوحة وتركيا.

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وكانت وزارة الداخلية الكويتية، نشرت مساء أمس الجمعة، مقطع فيديو للخلية الإخوانية المقبوض عليها والصادر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عامًا.

وبيّن الفيديو أن عدد المقبوض عليهم 8 أشخاص، وهم: عبدالرحمن محمد عبدالرحمن أحمد، وأبو بكر عاطف السيد الفيومي، وعبدالرحمن إبراهيم عبدالمنعم أحمد، ومؤمن أبو الوفا متولي حسن، وحسام محمد إبراهيم محمد العدل، ووليد سليمان محمد عبدالحليم، وناجح عوض بهلول منصور، وفالح حسن محمد محمود.

وبحسب بيان الداخلية الكويتية، تم رصد مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية، ومن خلال التحريات تمكنت من تحديد مواقع أفراد الخلية، وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة.

‏وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية، ‏ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عن من مكّنهم من التواري وساهم بالتستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم.