- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. الكاتب العرفج : الحر فكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. الكاتب العرفج : الحر فكرة
متابعات الخليج 365 - جدة
أكد الكاتب أحمد العرفج، أن الانطباع الذي يعطيه الإنسان لنفسه عن موضوع ما أو ظاهرة ما هو الذي يؤثر على إدراك الشخص لهذا الأمر.
ونشر العرفج مقطع فيديو وهو يمارس رياضة المشي عصرًا في جدة، مشيرًا إلى أن الفرد الذي يقنع نفسه أن الجو حار سيشعر به حارًّا في كل الأوقات.
يشار إلى أن العرفج كان قد أطلق قبل فترة مبادرة تحت عنوان المشي مع العرفج، وقد لاقت قبولًا واسعًا بين متابعيه.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. الكاتب العرفج : الحر فكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.