فيديو.. الكاتب العرفج : الحر فكرة

2019-07-13

متابعات الخليج 365 - جدة

أكد الكاتب أحمد العرفج، أن الانطباع الذي يعطيه الإنسان لنفسه عن موضوع ما أو ظاهرة ما هو الذي يؤثر على إدراك الشخص لهذا الأمر.

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ونشر العرفج مقطع فيديو وهو يمارس رياضة المشي عصرًا في جدة، مشيرًا إلى أن الفرد الذي يقنع نفسه أن الجو حار سيشعر به حارًّا في كل الأوقات.

يشار إلى أن العرفج كان قد أطلق قبل فترة مبادرة تحت عنوان المشي مع العرفج، وقد لاقت قبولًا واسعًا بين متابعيه.