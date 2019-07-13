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2019-07-13 مصرع 20 حوثيًّا في صرواح متابعات الخليج 365 - واس لقي 20 من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم، اليوم بنيران قوات الجيش اليمني، في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب شرق اليمن.

وذكر مصدر عسكري يمني وفقًا لموقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن مواجهات عنيفة نشبت بين الجانبين عقب عملية تسلل لعناصر من المليشيا باتجاه مواقع الجيش اليمني في ميسرة جبهة صرواح.

وقال المصدر ” إن قوات الجيش اليمني أحبطت محاولة مليشيا الحوثي للتقدم وأجبرتها على الفرار، بعد مقتل 20 من عناصرها وجرح آخرين”.

وبالتزامن، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تجمعات للمليشيا في الجبهة ذاتها، أدى إلى سقوط قتلى وجرح حوثيين وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.









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