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الأرصاد : سحب رعدية ممطرة غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان وعسير بوم غد الأحد.
كما توقعت أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض، تمتد إلى منطقة نجران، يستمر تأثيرها على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر تشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.
وأشارت الأرصاد إلى أن حركة الرياح على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 40 كم/ ساعة، فيما ستكون شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 40 كم/ ساعة على الخليج العربي.
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