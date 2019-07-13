الان تتابع شاهد.. في لفتة إنسانية.. مضيفة بالخطوط السعودية تطعم مسنا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة ضمن أفراد طاقم طائرة تابعة للخطوط السعودية وهي تقدم المساعدة وتطعم مسنا سودانيا. ويظهر في الفيديو المضيفة وهي تطعم المسافر الذي بدا عليه أثر الإجهاد. ولم يشير متداولوا الفيديو إلى موعد الواقعة وتفاصيلها.

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