شكرا لقرائتكم خبر عن الملحقية السعودية في أمريكا تحذر المبتعثين من عاصفة «Barry» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - خضر الخيرات (جازان)
حذرت الملحقية السعودية في أمريكا، المبتعثين من التقلبات الجوية الناتجة عن قدوم عاصفة «Barry».
وقالت الملحقية في تغريدة لها: «نظراً لقدوم عاصفة «Barry» والتقلبات الجوية في ولاية لويزيانا والولايات المجاورة لها، فإننا نأمل من جميع الطلاب توخي الحيطة والحذر واتباع أنظمة وتعليمات السلامة الصادرة من السلطات المحلية بالولاية، وكذلك آخر الأخبار وتطورات الطقس في وسائل الإعلام، والله يحفظكم ويرعاكم».
وأضافت أنه عند وجود استفسارات يتم التواصل مع القنصلية العامة في هيوستن على الرقم (2818890570)، أو قسم شؤون الرعايا في السفارة على الرقم (2023423800)، وفي غير أوقات الدوام الرسمي (202-746-3555)، و(202-746-2888)، كما يمكن التواصل مع طوارئ الملحقية على الرقم (571-379-6080).
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