شكرا لقرائتكم خبر عن ريما بنت بندر تتفقد حالة أسرة غريق شلالات نياجرا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خضر الخيرات (جازان) تلقت عائلة المبتعث قاسم عداوي غريق شلالات نياجرا، اتصالا هاتفيا من سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر، للاطمئنان على العائلة وتلمس حاجاتها. تلقت عائلة المبتعث قاسم عداوي غريق شلالات نياجرا، اتصالا هاتفيا من سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر، للاطمئنان على العائلة وتلمس حاجاتها. وأوضح الدكتور محمد عداوي أن زوجة المبتعث الفقيد الدكتورة هند العداوي تلقت اتصالاً هاتفيا صباح اليوم (السبت) من الأميرة ريما بنت بندر، أعربت فيه عن شديد أسفها وتعاطفها مع ما جرى للفقيد، وتفقدت أحوال أطفاله وحالتهم النفسية، وثمنت العداوي هذا الاتصال والتعاطف والاهتمام من القيادة.



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