شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة لـ«الخليج 365»: 120 فرصة استثمارية بمليار ريال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة)

أكد أمير منطقة الباحة الدكتور الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز لـ«الخليج 365» أن المنطقة بصدد طرح 120 فرصة استثمارية، مؤكداً أن الفرص مؤهلة لتتخطى المليار ريال.

ورحب الأمير حسام بالمشاركين في المبادرة التشاركية مؤملاً تحقيق ما يصبو إليه الجميع، وعدّ منطقة الباحة جاذبة لما تتميز به من خصائص وما حباها الله به من مناخ جميل ومناطق سياحية وأثرية مميزة، قائلاً «المجال مفتوح لكل من رغب من رجال الأعمال والاستثمار المشاركة الفاعلة والجادة»، مؤكداً أن الفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها تتخطى المليار ريال.

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وأضاف أمير الباحة «يحدوني الطموح وتسكنني ثقة بأن تنفّذ جميع المشاريع خصوصاً في ظل توفير العديد من التسهيلات المشجعة والمحفزة بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة ذات العلاقة، وأكد أن الدولة لم تألُ جهداً في توفير البنية التحتية وتقديم ما من شأنه تنمية وتطوير المنطقة»، مهيباً بالدور المناط بالقطاع الخاص الذي تطلع أن يقوم بدوره وبفعالية عالية حتى يكونوا شركاء في تطوير ونهضة المنطقة.

وعن جدّية المستثمرين في الاستثمار بالباحة أوضح الأمير حسام أن «الباحة تعتبر من مناطق المملكة الأكثر قابلية للاستثمار وخصوصاً في قطاعي السياحة والزراعة، إلى جانب القطاعات الأخرى مثل التعدين»، مضيفاً «في اعتقادي الشخصي أن المشاركين لم يأتوا للمنطقة إلا وهم جادون ولديهم دراسات متخصصة تعكس الجدية، خصوصا أن القطاعات الحكومية المتعلقة بالاستثمار تشارك في هذا اللقاء لتعكس وتترجم بذلك التعاون الجاد بين القطاعين الحكومي والخاص»، مشيراً إلى أن أبناء المنطقة يتمتعون بفكر استثماري مميز ولديهم استثمارات ناجحة خارج المنطقة «نتطلع منهم إلى المساهمة والمشاركة الجادة في تنمية المنطقة وأعتقد أن الفرصة سانحة الآن ليكونوا جادين في استثمار حقيقي بالباحة هذا الجزء الغالي علينا جميعا».

وكشف أمير الباحة أنه سيتم طرح فرص استثمارية واعدة تتجاوز 120 فرصة حقيقية ومتنوعة للاستثمار منها المتوسط والكبير، وعزا ذلك إلى المزايا التي تتمتع بها الباحة لتحقيق تلك الفرص؛ كون سياحتها مستمرة على مدار العام، كما أن الطبوغرافية التي تتمتع بها ما بين السهل والجبل ستكون مساهماً في تحقيق ما نصبو إليه جميعا.