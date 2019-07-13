شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ ليفتيس بمناسبة تنصيبه رئيساً لجمهورية لاتفيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) بعث الأمير بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس إجيلز ليفتيس رئيس جمهورية لاتفيا، بمناسبة تنصيبه رئيساً للجمهورية. وقال ولي العهد:«يسعدني بمناسبة تنصيبكم رئيساً لجمهورية لاتفيا، أن أعرب لفخامتكم عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسعادة، ولشعب جمهورية لاتفيا الصديق المزيد من التقدم والرقي».



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