زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب الفلبين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر مقاطعة سوريغاو ديل سور في جنوب الفلبين أمس.

وذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل أن الزلزال وقع على عمق 5 كلم وعلى بعد 9 كلم جنوب شرق بلدة كاراسكال.

ولفت المعهد إلى أن سكان مدن بوتوان وتانداغ وكاغايان دي أورو وميساميس أورينتال في جنوب الفلبين شعروا أيضا بالزلزال، مضيفا أن سكان مدينة سيبو بوسط الفلبين شعروا به أيضا.