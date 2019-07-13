السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مانيلا
ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر مقاطعة سوريغاو ديل سور في جنوب الفلبين أمس.
وذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل أن الزلزال وقع على عمق 5 كلم وعلى بعد 9 كلم جنوب شرق بلدة كاراسكال.
ولفت المعهد إلى أن سكان مدن بوتوان وتانداغ وكاغايان دي أورو وميساميس أورينتال في جنوب الفلبين شعروا أيضا بالزلزال، مضيفا أن سكان مدينة سيبو بوسط الفلبين شعروا به أيضا.
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب الفلبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.