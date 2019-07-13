السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - واشنطن مهد قاض اتحادي الطريق أمام شركتي أمازون ومايكروسوفت للتنافس على عقد بقيمة 10 مليارات دولار من وزارة الدفاع من أجل نظام حوسبة سحابية. وأصدر القاضي حكما ضد شركة أوراكل للتكنولوجيا، التي أكدت أنها تعرضت للاستبعاد بشكل غير عادل من التنافس على العقد الخاص بمشروع للبنية التحتية الدفاعية، والتي تعرف باسم «جيدي». وبهذا الحكم يتمكن البنتاجون من الاختيار بين مايكروسوفت وأمازون لتنفيذ المشروع.



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كانت هذه تفاصيل خبر السماح لأمازون ومايكروسوفت بالتنافس على عقد ملياري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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