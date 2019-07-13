رئيس الفتح يقود لجنة المسابقات بدوري المحترفين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أمس تعيين الرئيس السابق لنادي الفتح أحمد الراشد رئيسا للجنة المسابقات.

وأوضحت الرابطة في بيان نشر عبر الحساب الرسمي لها بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن «مجلس الإدارة اعتمد تشكيل لجنة المسابقات الخاصة بتنظيم مسابقتي الدوري السعودي للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى».وأضافت «تضم اللجنة التي اختارها أعضاء مجلس إدارة الرابطة بأغلبية التصويت كلا من أحمد بن راشد رئيسا، وعضوية كل من عبدالعزيز بن ناصر الحميدي وعبد المجيد بن عبد الرحمن المنصور».

كانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت في 11 يونيو الماضي انطلاق بطولة الدوري السعودي للمحترفين يوم 22 أغسطس المقبل، على أن تنطلق منافسات بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى يوم 20 من الشهر نفسه.