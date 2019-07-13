نظام الأسد يشن حملة اعتقالات للفلسطينيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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شنت الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية التابعة لنظام الأسد خلال الساعات الماضية حملة اعتقالات واسعة في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.
وأعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا في بيان أمس أن نظام الأسد اعتقل خلال مداهماته لمنازل اللاجئين الفلسطينيين في دمشق وحلب ودرعا عددا من الأطفال والنساء والشيوخ دون أن توجه لهم تهم محددة.
وأكدت أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام اعتقلت لاجئا فلسطينيا كان متوجها إلى عمله في مخيم درعا جنوب سوريا في الطريق بين مدينة درعا ومنطقة داعل، واعتقله عناصر حاجز المخابرات الجوية، وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد لا تزال تغيب قسريا وتتكتم على مصير أكثر من 1759 معتقلا فلسطينيا في سجونها.
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