مقتل 4 إرهابيين في قصف جوي بالعراق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أمس مقتل أربعة «إرهابيين» بقصف للتحالف الدولي في محافظة نينوى.

وقالت الخلية، في بيان مقتضب بثه موقع «السومرية نيوز» الإخباري العراقي، إنه «وفق معلومات دقيقة، مقتل أربعة إرهابيين من عناصر عصابات داعش بضربة جوية لطيران التحالف الدولي جنوب قرية المنايف ضمن محافظة نينوى».

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت في 17 يونيو الماضي عن مقتل 16 إرهابيا بقصف لطائرات التحالف الدولي في منطقة «وادي الكصب» بمحافظة نينوى.