12 قتيلا جراء قصف إدلب وحماة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - دمشق
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 12 مدنيا جراء قصف الطائرات الحربية الروسية والنظامية السورية لريفي إدلب وحماة أمس.
وقال المرصد في بيان صحفي إن ثمانية مدنيين قتلوا جراء غارة حربية روسية استهدفت أراضي زراعية في محيط خان شيخون جنوب إدلب، مشيرا إلى مقتل رجل ومواطنة وجنينها من النازحين جراء قصف طيران النظام الحربي قرية كفريا شرق إدلب.
وحسب المرصد، قتلت مواطنة جراء قصف بري من قبل قوات النظام على قرية الزكاة شمال حماة، وأشار إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.
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