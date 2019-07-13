70 برنامجا تدريبيا لمعلمي الطائف خلال أسبوع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف

نفذت إدارة تعليم محافظة الطائف 70 برنامجا تدريبيا خلال الأسبوع الأول من انطلاقة برامج التدريب الصيفي.

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وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي أن البرامج التدريبية الصيفية منذ انطلاقتها شهدت إقبالا كبيرا وحضورا فاعلا ومتميزا من المتدربين والمتدربات، وشهدت المقرات التدريبية للبنين والبنات والبالغ عددها 13 مقرا تدريبيا حراكا تدريبيا مثمرا، وذلك بإشراف ومتابعة مدير التعليم بالمحافظة طلال اللهيبي.

وأضاف أن الأسبوع التدريبي الأول كان أسبوعا ناجحا بكل المقاييس نتيجة الحضور والتفاعل والمشاركة والإقبال الكبير من المتدربين والمتدربات بكافة مقار التدريب، مؤكدا أن التنويع والتحديث والتجديد في الحقائب التدريبية أسهم بشكل كبير في الإقبال على البرامج التدريبية الصيفية من شاغلي الوظائف التعليمية ورغبتهم في التسجيل بها والاستفادة منها، حيث تناولت الحقائب التدريبية مجالات عدة أبرزها مجالات الأمن والسلامة المدرسية والعلوم الطبيعية ومهارات البحث ومصادر المعلومات وغيرها من المجالات.

وأكد الخديدي أن مشروع التدريب الصيفي يعد فرصة سانحة للمتدربين والمتدربات لاكتسابهم النمو المهني وتطوير الأداء وزيادة المعرفة وتمهين المعلم، مشيرا إلى جهود إدارتي التدريب والابتعاث للبنين والبنات واللجان العاملة بها التي عملت كخلية نحل لا تهدأ لإنجاح أهداف مشروع التدريب الصيفي.